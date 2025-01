Tassotti su Fofana e Reijnders: "Gli hanno tirato un po' il collo, e stando pagando questo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, l'ex rossonero Mauro Tassotti ha detto la sua su cosa il Milan di Sergio Conceiçao deve migliorare in questi ultimi 6 mesi di stagione per riuscire a raggiungere l'obiettivo minimo per questo campionato, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League:

"Il campionato italiano ce lo insegna: le squadre che poi stanno ai vertici sono quelle che prendono meno gol, perché sono organizzate. Il Milan non lo è, difende un po' così...È sempre scoperta, continua a prendere contropiedi. C'era stato già un salvataggio di Maignan sull'1-1, ha fatto un paio di interventi decisivi. I segnali c'erano, eppure il Milan continua ad andare all'arrembaggio, con tutti i giocatori in avanti, sempre un po' così. Questi difetti li aveva prima, e li ha ancora adesso.

Come i suoi pregi, perché poi il Milan è una squadra che trova il gol con una certa facilità perché ha giocatori bravi. Individualmente sono giocatori bravi, non c'è niente da dire. Adesso qualcuno sta soffrendo un po' di stanchezza, perché Fofana è un po' stanco, ha sempre giocato, Reijnders uguale, gli hanno tirato un po' il collo, e stanno pagando questo".