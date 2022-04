MilanNews.it

Queste le parole di Ciprian Tatarusanu a DAZN prima del match contro il Torino: "Subiamo pochi gol? Quando la squadra non prende gol non è merito solo della difesa, ma di tutta la squadra che difende bene. La cosa più importante però non è non prendere gol, ma vincere le partite".