Tatarusanu a Prime Video: "Vittoria per 4-0 e porta inviolata: sono molto contento"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da Prime Video dopo il successo contro il Salisburgo, Ciprian Tatarusanu ha spiegato: "E' stata una gara intensa, loro non sono facili da battere. Ma sono contento della prestazione, il risultato è giusto. La mia prestazione? Dopo una vittoria per 4-0 in cui non prendi gol non posso che essere contento".