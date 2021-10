Tatarusanu ritrova una porta inviolata in Serie A che gli mancava da aprile 2017

Ciprian Tatarusanu ieri sera ha ben figurato nella sfida contro il Torino, difendendo l’1-0 con un paio di interventi non semplici. Il portiere rumeno del Milan, come riportato da Opta, ha ritrovato una porta inviolata in partite di Serie A che gli mancava addirittura da aprile 2017, più precisamente dal 2 aprile di quell’anno (Fiorentina-Bologna 1-0 con gol di Khouma Babacar). Per Tatarusanu è il primo ‘clean sheet’ in campionato dal ritorno in Italia dopo le esperienze in Francia con il Nantes e il Lione.