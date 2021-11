Tatarusanu sull'Italia: "Squadra forte che merita il Mondiale, spero di vederla in Qatar"

Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, il portiere del Milan Ciprian Tatarusanu, parla così dell'Italia, costretta a giocare i playoff per accedere al Mondiale in Qatar: "Per tutti è stata una sorpresa, per me che gioco nel campionato italiano, per i miei compagni che giocano in Nazionale. Spero che gli azzurri partecipino al Mondiale, l’Italia è una squadra forte che merita di andare in Qatar".