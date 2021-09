Tavelli: "Il Milan è la mia favorita numero uno per lo scudetto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Tavelli ha parlato delle ambizioni da scudetto del Milan. Queste le sue parole: "Il Napoli è una buonissima squadra e lo sta dimostrando. Se dovesse continuare così, diventerebbe una seria candidata per lo scudetto anche se per me Milan e Inter al momento sono più attrezzate. Il Milan è la mia favorita numero uno per lo scudetto"