Tavelli: "Se è in grado di garantire una minima tenuta credo che sia meglio far partire Ibra dall'inizio"

Fabio Tavelli, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dei dubbi in attacco per mister Pioli in vista del derby: “Il Milan è una squadra che fa tantissimo nei primi minuti di gioco, forse è la più forte nella mezz’ora del primo tempo. Il Milan deve vincere questa partita, non può pensare di accontentarsi di un pareggio. Deve provare a fare la partita. Ibra non dovrebbe essere un’opzione per Pioli, e allora la scelta non si pone: è evidentemente Giroud dal primo minuto. Se Ibra dovesse essere disponibile credo che Pioli ci penserebbe moltissimo prima di rinunciarci. Ibra lo puoi schierare dall’inizio, poi se ha un problema lo togli. Se invece lo inserisci a partita in corso e ha un problema devi toglierlo e allora ti sei già giocato un cambio. Nell’ortodossia della gestione delle risorse umane io credo che sia meglio far partire Ibra dal primo minuto, se lui è in grado di garantire una minima tenuta”