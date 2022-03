Taveri: "L'intervento di Lautaro su Maignan è da rosso tutta la vita"

MilanNews.it

Mino Taveri, intervenuto a Mediaset al termine di Milan-Inter, ha commentato così il pericoloso intervento di Lautaro Martinez col piede a martello sull’avambraccio di Maignan: “Per me è rosso tutta la vita, Lautaro dovrebbe provare a saltare il portiere. A me quello che sorprende è l’intervento di piatto, con i tacchetti, e non di punta per provare a togliere il pallone dalle mani di Maignan. Mi preoccupa che Lautaro davanti al giallo sia rimasto sorpreso del cartellino”.