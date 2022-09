Taveri sulla formazione del Milan: "Scelte sensate, bisogna pescare nella rosa i giocatori più in forma"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a Mediaset nel pre partita di Milan-Dinamo Zagabria, Mino Taveri ha parlato così della formazione messa in campo da Mister Stefano Pioli: "Scelte sensate, c'è anche Milan-Napoli e fino a novembre si giocherà tanto. Bisogna pescare nella rosa i giocatori più in forma, ma in attacco non si può scappare: con l'assenza di Rebic tocca ancora a Giroud".