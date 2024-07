Tchouameni incorona Maignan: "Portiere incredibile, il Milan è molto fortunato ad averlo"

Aurelien Tchouameni, centrocampista della Francia, dopo la vittoria ai rigori contro il Portogallo nei quarti di finale di Euro 2024 è intervenuto ai cronisti in zona mista: "Non ci interessa se questo passaggio del turno è meritato o meno. Vogliamo assaporare il gusto di questa vittoria. Non è tutto perfetto sia in attacco che in difesa, è vero. Veniamo colpiti, a volte giustamente. Ma non facciamo gli schizzinosi, siamo in semifinale contro la Spagna. Tutti possono parlare, anche voi giornalisti, fate il vostro lavoro".

Tchouameni ha poi elogiato Mike Maignan, autore di una prestazione sontuosa: "Mike Maignan è un portiere incredibile. E' uno dei migliori al mondo, il Milan è molto fortunato ad averlo. Siamo molto bravi in ​​difesa ma quando loro riescono a passare abbiamo la fortuna di avere un portiere che fa la differenza".