Tebas (Pres. LaLiga): "Premier, così il calcio è insostenibile"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha parlato dopo la comunicazione dei nuovi limiti salariali, soffermandosi sul Barcellona, che ha avuto un balzo impressionante rispetto alla scorsa stagione grazie alle leve attivate: "Non c'è stata una manica larga, lo abbiamo spiegato ai club, hanno chiesto e abbiamo riferito la situazione particolare del Barcellona. I blaugrana, anche per poter registrare Koundé, il presidente e il suo tesoriere - riporta Marca - hanno dovuto mettere una garanzia personale. Non c'è stato niente di straordinario".

La Premier League ed il Psg continuano a spendere.

"La questione della denuncia contro il Psg è a lungo termine, le misure precauzionali avevano bassissime possibilità di realizzarla. Noi andiamo avanti. Club statali, club patronali... non devi solo mettere il punto nel Psg o nel City. È un po' come quello che sta succedendo in Premier, cioè essere sostenuto con contributi milionari dagli azionisti. Simile a quanto accade con il Psg o il City, non identico, ma simile. È supportato dai contributi personali degli azionisti, il che significa che non è il modello seguito in Spagna, né in Germania né in Uefa. Abbiamo condotto uno studio approfondito che richiede una spiegazione, dobbiamo correggere quello che sta succedendo perché si sta gonfiando il mercato e va verso un business insostenibile in Premier".

Ci spieghi meglio.

"Ci sono 13 milioni di abbonati Amazon Prime e in Spagna 2,5. Siamo diversi, non possiamo confrontarci con loro. Dico a Simeone o all'altro allenatore che se non avremo più figli sarà difficile per noi raggiungere quel livello, o fare un Paese più ricco".