Tebas risponde ad Al-Khelaifi: "Le regole per il Psg non esistono. Lottiamo per un calcio sostenibile"

"Chi è Tebas? Dovrebbe concentrarsi sul suo campionato". Nasser Al-Khelaifi ieri, su precisa domanda, ha parlato anche del presidente de LaLiga. E la risposta di Javier Tebas non s'è fatta attendere, a mezzo social: "Le parole di Al-Khelaifi sono di un altro livello. Ci prende tutti per pazzi (neanche lui crede alle sue bugie) e si presenta ai taccuini di Marca per dare lezioni con l'arroganza del "nuovo ricco". Le regole per il PSG non esistono. Noi invece continueremo a lottare per un calcio sostenibile senza barare".