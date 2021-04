Tecca: "Belotti-Milan? Per lui sarebbe giusto puntare a qualcosa di diverso dopo anni di lotta per non retrocedere"

Massimo Tecca, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso sul Milan e sul futuro del suo attacco: "Il Milan mi ha colpito perché è rimasto sempre fedele al suo schema. Con Mandzukic si poteva immaginare anche un cambio di modulo. Leggere dell'interessamento per Belotti è una bella notizia, devi cambiare modulo ma avresti un attaccante che può anche alternarsi con Ibra. Gli altri reparti sono sistemati. Dopo anni passati a lottare per non retrocedere, per Belotti sarebbe giusto provare a lottare per qualcosa di diverso".