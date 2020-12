Tecca: "Calhanoglu è il sostituto più accreditato di Ibra in campo"

Massimo Tecca, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sulle milanesi, prima e seconda in classifica, spostandosi poi ad un'analisi sui rossoneri: "Non succedeva da un decennio, il Milan è più divertente, l'Inter più solida e quadrata. E' un bel duello, aspettando che arrivo da dietro anche le altre squadre. Il derby scudetto potrebbe accompagnarci fino al termine del campionato. Il Milan ha dimostrato di essere molto forte proprio quando gli è venuto a mancare Ibrahimovic, è cresciuta la squadra, si sono trovate alternative al gol. Calhanoglu in campo è il sostituto più accreditato di Ibra per come fa girare la squadra. Il Milan è lassù non per caso, Pioli ha saputo toccare le corde giuste per tirare fuori il meglio da questa squadra".