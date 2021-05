Tecca: "Diaz con Ibra? Un tentativo per dare più qualità tecnica alla squadra"

Massimo Tecca, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della possibile scelta di Pioli di affiancare Brahim Diaz a Ibra per la partita di domani sera contro la Juventus: "Evidentemente ha scalato delle gerarchie questo ragazzo che ha grandi qualità e grande tecnica, meno potenza e meno irruenza in attacco rispetto a Leao e Rebic però magari può combinare meglio con Ibra, perché ultimamente non sempre i collegamenti tra Ibrahimovic e chi lo accompagnava, parlo di Rebic e Leao, erano stati perfetti. È un tentativo per dare ancora più qualità tecnica a questa squadra. È una partita molto equilibrata, più equilibrata di quanto possa sembrare".