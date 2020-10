Massimo Tecca, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso positivamente sulla scelta del Milan di non andare ad acquistare un vice Ibra: "Ha fatto bene? Assolutamente sì, Colombo si è fatto vivo in coppa, nell'ultima partita c'è stato il bel ritorno di Leao. Ci sono le alternative a Ibra, l'anno scorso ha dato tanto, non solo per i gol, ma come stimolo per i compagni".