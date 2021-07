Tecca: "La coppia d'attacco Ibrahimovic-Giroud sarà competitiva"

Massimo Tecca, dagli studi di Sky, ha parlato del Milan e dell’attacco dei rossoneri nella stagione appena iniziata. Tecca ha detto: “La coppia Ibrahimovic-Giroud è competitiva. L’arrivo del francese porta gol ed esperienza, che sarà utile in Champions League. Bisogna vedere se i due saranno compatibili. Il Milan ci aveva provato a gennaio con Mandzukic, ma l’esperimento non è andato bene. Ora bisogna vedere se esiste una formula per farli giocare assieme. Poi ci sono due esterni come Leao e Rebic che nella passata stagione sono andati un po’ a corrente alternata. Pioli deve trovare la continuità giusta per far girare al meglio la squadra”.