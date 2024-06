Tecnici stranieri al Milan: Fonseca è l'ottavo della storia, i precedenti

La notizia era nell'area già da diversi giorni ma stamattina è addirittura diventata anche ufficiale: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Milan. L'ex Roma e Lille, fra le altre, è diventato l'ottavo allenatore straniero nella storia del Diavolo, insieme a Carniglia, Liedholm, Tabarez, Terim, Leonardo, Seedorf ed il compianto Sinisa Mihajlovic.

Il rapporto fra il Milan e gli allenatori non italiani non è dei migliori, basti pensare che fra tutti questi quello più accreditato è stato Fatih Terim, uno che di certo non ha scritto la storia rossonera, ma che comunque ha la miglior media punti per partita, ovvero 2.08 nelle 13 panchine della stagione 2001/02. L'auspicio è che dunque Paulo Fonseca possa invertire questo trend, ma già il fatto che il portoghese sia fra i migliori allenatori stranieri per media punti con oltre cinquanta panchine in Serie A fa ben sperare.

Tecnici stranieri al Milan

•⁠ ⁠P. Fonseca: …

•⁠ ⁠⁠S. Mihajlovic (2015/16): 1.76 pt per partita, 38 panchine

•⁠ ⁠⁠C. Seedorf (2013/14): 1.59 pt per partita, 22 panchine

•⁠ ⁠⁠Leonardo (2009/10): 1.71 pt per partita, 48 panchine

•⁠ ⁠⁠F. Terim (2001/02): 2.08 pt per partita, 13 panchine

•⁠ ⁠⁠Ó. Tabarez (1996/97): 1.41 pt per partita, 22 panchine

•⁠ ⁠⁠N. Liedholm (63/66, 77/79, 84/87): 1.72 pt per partita, 278 panchine

•⁠ ⁠⁠L. Carniglia (1963/64): 1.87 pt per partita, 30 panchine