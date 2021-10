Tegola Maignan per il Milan. Tuttosport: "Non si esclude il rientro dopo la sosta di novembre"

Un fulmine a ciel sereno. Lo stop forzato di Mike Maignan ha spiazzato il Milan. Il portiere francese dovrà sottoporsi ad un intervento al polso: non è da escludere - scrive oggi Tuttosport - che l'ex Lille possa rientrare dopo la sosta di novembre, ma i tempi potrebbero accorciarsi ulteriormente se il danno non dovesse essere particolarmente grande. I rossoneri, ad ogni modo, non si sono fatti cogliere impreparati: nella serata di ieri è stato raggiunto l'accordo con Antonio Mirante, che oggi si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di mettersi a disposizione di Stefano Pioli. L'ex Roma sarà una soluzione valida soltanto per il campionato, perché i regolamenti non ne consentono l’inserimento nella lista Champions League.