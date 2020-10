Teocoli sul derby: "Sarà una bella prova del fuoco per il Milan"

Teo Teocoli, noto attore e grande tifoso rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del derby di domani tra Inter e Milan: "Particolare un derby con mille spettatori, mi sa che novecento saranno interisti… Lo seguo da solo, a casa, da Ibiza: vista l’ora tengo un televisore in salotto e uno in cucina, al primo calcio d’angolo vado a tagliare una fetta di prosciutto. Che dire? Il calcio ci tiene compagnia in un periodo così triste. Il Milan non può giocarsela con le prime, ma è favorito visto che ha meno contagiati, a parte gli scherzi si incontrano due squadre con mentalità differenti: i campioncini in erba del Milan hanno l’anima di Boban e Maldini, sull’altra sponda del Naviglio navigano campioni affermati. Sarà una bella prova del fuoco per i rossoneri, e Ibra, che ha valorizzato tutti a partire da Calhanoglu, vorrà dimostrare che il virus ha sbagliato indirizzo".