Teotino: “Anche se hai un allenatore bravo, non puoi giocare con 4-5 giocatori fuori ruolo”

Gianfranco Teotino è intervenuto a ‘Calciomercato l’Originale’ su Sky Sport, dove ha espresso il suo pensiero sui giocatori del Milan adattati in ruoli non adatti: “Il problema per me è che se in una squadra metti 4-5 giocatori fuori ruolo, anche se si dice che se uno è bravo dove lo metti sta e gioca, quando iniziano a diventare tanti si può trovare qualche difficoltà. Suso non è un trequartista, Castillejo non è una seconda punta, Borini non è una mezz'ala, Calhanoglu non è un regista e Piatek è abituato a giocare da solo".