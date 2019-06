Gianfranco Teotino, intervenuto a Radio Sportivo, ha parlato del ritorno di Zvonimir Boban in rossonero: "Darà molto di più rispetto ai vari grandi ex che tante società mettono in dirigenza. Ha studiato per fare il dirigente ed è in grado di farlo, come dimostra la sua esperienza alla FIFA. È un grande innesto per il Milan".