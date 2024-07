Teotino: "Milan-Morata? Scelta che non capisco. Non è così determinante e non segna tanto"

Gianfranco Teotino, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così il possibile arrivo al Milan di Alvaro Morata: "E' una scelta che non capisco molto. E' un giocatore che lega il gioco, è bravo a dialogare con i compagni, che crea spazi, ma non è così determinante. Anche in questo Europeo mi sembra il giocatore meno essenziale per la Spagna rispetto ad altri giocatori che hanno fatto la differenza.

E' un giocatore che va per i 32 anni, per cui non è giovanissimo, non segna tantissimo, non ha mai segnato tanto in carriera. Diciamo che è un usato sicuro, ma nel Milan che abbiamo visto l'anno scorso costruire una squadra con i giovani sarebbe una scelta che capisco meno".