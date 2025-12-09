Teotino: "Pavlovic è forte, con le sue sgroppate crea confusione alle difese avversarie"

Teotino: "Pavlovic è forte, con le sue sgroppate crea confusione alle difese avversarie"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:11News
di Niccolò Crespi

Gianfranco Teotino, storico direttore e giornalista è intervenuto così sul momento del Milan e di alcuni suoi giocatori. Queste le parole su Saelemaekers e Pavlovic:

"Alexis ha una costanza di rendimento importante, già a Bologna e Roma l'ha fatto vedere. E' molto interessante vedere così Pavlovic, in questo ruolo di braccetto che spesso mette in cofusione le difese avversarie. E' un giocatore forte, che potrà ancora migliorare credo".

DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini-Bercigli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso