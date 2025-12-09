Teotino: "Pavlovic è forte, con le sue sgroppate crea confusione alle difese avversarie"

vedi letture

Gianfranco Teotino, storico direttore e giornalista è intervenuto così sul momento del Milan e di alcuni suoi giocatori. Queste le parole su Saelemaekers e Pavlovic:

"Alexis ha una costanza di rendimento importante, già a Bologna e Roma l'ha fatto vedere. E' molto interessante vedere così Pavlovic, in questo ruolo di braccetto che spesso mette in cofusione le difese avversarie. E' un giocatore forte, che potrà ancora migliorare credo".

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Baccini-Bercigli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso