Teotino: "Questa sarà una settimana decisiva per capire le ambizioni vere del Milan"

Nella mattinata di Sky Sport 24, il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato di Milan, del successo di venerdì della formazione di Paulo Fonseca sul Lecce e dell'imminente impegno in Champions League contro una corazzata come il Bayer Leverkusen, reduce dal pareggio in Bundesliga contro il Bayern Monaco:

"Non solo il Leverkusen. Un altro esame che il Milan dovrà superare è quello di domenica a Firenze contro la Fiorentina. Sarà dunque una settimana decisiva per il futuro del Milan, per capire quali possano essere le ambizioni vere".

Sullo stesso argomento è intervenuto in studio anche Maurizio Compagnoni, che ha invece detto: "[...] È un Milan a trazione anteriore, ci vuole il sacrificio di tutti. Con l'Inter c'erano motivazioni a mille, il Lecce chiaramente ha consegnato il pallino del gioco al Milan, adesso arriva l'esame più decisivo. Se il Milan a trazione anteriore supera anche l'esame Leverkusen, secondo me si aprono degli scenari davvero luminosi per la squadra di Fonseca".