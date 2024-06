Teotino: "Spero che il Milan tenga duro perché se si cominciano a pagare percentuali del 37 o 38% sul costo di un giocatore diventa una cosa veramente inaccettabile"

Le parole di Zlatan Ibrahimovic pronunciate giovedì nella conferenza stampa di inizio stagione organizzata dal Milan al centro sportivo di Milanello, hanno dato di che discutere e chiacchierare in questi giorni. Non si sono tirati indietro gli opinionisti di Calciomercato - L'originale, trasmissione serale estiva con tema mercato di Sky Sport 24. Nella puntata di ieri si sono commentate le dichiarazioni del Senior Advisor rossonero in merito alla questione relativa a Joshua Zirkzee.

Lo ha fatto in particolare il giornalista Gianfranco Teotino: "Decide il giocatore? Quando hai un agente così importante decide l'agente. Non dovrebbe essere così e spero che il Milan tenga duro perché se si cominciano a pagare percentuali del 37 o 38% sul costo di un giocatore diventa una cosa veramente inaccettabile. Temo che questa convocazione nazionale, se dovesse giocare, potrebbe attirare le attenzioni, complica un po' le cose".