Terim difende Leao: "I giocatori come lui vanno lasciati liberi"

Un grande ex della partita di questa sera tra Fiorentina e Milan è l'allenatore turco Fatih Terim: il tecnico fece molto bene con i Viola prima di passare in rossonero dove, invece, non riuscì mai a imporsi e fu esonerato. Le due squadre, però, rimangono nel cuore dell'Imperatore che oggi ha concesso un'intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport in vista della sfida trai toscani e i rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni più importanti.

Le parole di Fatih Terim su Rafael Leao: "I tifosi vogliono più da Leao? Credo che intendano come lavoro di squadra e un po' li capisco. Ma i calciatori di talento come Leao, bravi nell'uno contro uno, vanno giudicati in modo diverso dagli altri e vanno lasciati liberi. A me Rafa piace, quando si accende inventa sempre qualcosa".