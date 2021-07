Terim: "Felice per il ritorno del Milan in Champions. Ibra farà ancora la differenza"

Fatih Terim, ex allenatore del Milan oggi al Galatasaray, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, aggiungendo un commento per il ritorno in Champions dei rossoneri: "Sono felice che il Milan sia tornato nel posto che merita: la Champions è incompleta senza i rossoneri. Oltre a giocatori esperti, hanno giovani importanti: è un bel mix. Certo, Zlatan è l’uomo di esperienza all’interno del gruppo, ma ormai nel calcio l’età conta sempre meno. Ho fiducia che Ibra possa fare la differenza anche in questa stagione".