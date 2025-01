Terracciano incorona Christian Pulisic: "Clutch player"

Anche ieri, anche dopo aver giocato 90 minuti in semifinale (con gol) dopo il suo ritorno dall'infortunio e facendo registrare il maggior numero di chilometri percorsi, Christian Pulisic è stato uno dei migliori in campo. L'americano ha ancora corso più di tutti anche quando nel finale sembrava essere in preda ai crampi. Ha trovato il gol del 2-2 con un guizzo da campione e poi ha dato il là all'azione del gol vittoria con una palla davvero illuminante per Rafael Leao che poi ha fatto assist.

Filippo Terracciano, ieri in panchina per 90 minuti, sui propri canali social ha festeggiato il suo primo trofeo con la maglia del Milan postando una foto con Pulisic e incoronandolo come "Clutch player". Questo è un termine che in America viene usato per designare i giocatori che sanno essere decisivi nei momenti importanti di una partita o di una competizione. Cosa che Pulisic ha fatto in semifinale e in finale.