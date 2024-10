Terzo assist stagionale e tanto sacrificio: Pulisic è l'MVP di Milan-Udinese

vedi letture

Un altro assist per Chris, decisivo anche al rientro dalla sosta contro l'Udinese

Ancora lui, sempre lui, meravigliosamente lui. Christian Pulisic, MVP del mese di settembre, vince anche il premio di migliore in campo in Milan-Udinese. Un assist, il terzo stagionale, per il gol di Chukwueze, e tanta, tantissima qualità fino al fischio finale. Pur non segnando, quella contro i friulani è stata una delle prove più belle di Chris con la nostra maglia, ricca di sacrificio e di tante cose giuste nei momenti adeguati.

Si ferma la sua striscia di quattro gol consecutivi in Serie A, ma arriva il terzo assist in campionato, dopo quelli serviti a Pavlović contro la Lazio e a Fofana contro il Venezia. In questo inizio di stagione, si può letteralmente dire che è sempre stato decisivo, contro l'Udinese è stato un riferimento per la squadra, sia sacrificandosi sia creando pericoli anche in inferiorità numerica, come al 75' quando ha costretto Okoye al miracolo.

Angolo numeri: nei top-5 campionati europei, Christian Pulisic è il primo giocatore a segnare un gol o a servire un assist per sette partite consecutive. Dall'inizio della passata stagione, è l'unico in Serie A ad aver segnato più di 10 gol (17) e fornito più di 10 assist (11). Nello stesso arco temporale, solamente Cole Palmer (44 - 28G, 16A) ha preso parte a più reti di Pulisic (28 - 17G 11A) tra i centrocampisti nei cinque principali campionati europei.

Sulla nostra App ufficiale, è stato votato come MVP di Milan-Udinese con oltre il 50% delle preferenze, davanti all'autore del gol vittoria, Samuel Chukwueze, e a un gigantesco Youssouf Fofana, uomo ovunque nella notte di San Siro. In un momento difficile e in una partita che poteva complicarsi, la luce di Pulisic ha aiutato i rossoneri a trovare la vittoria per ripartire.