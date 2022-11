Terzo gol in A e super assist: Colombo sorprende a Lecce. E il Milan osserva

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Momento d'oro per Lorenzo Colombo, che, con la rete realizzata contro la Sampdoria, è al terzo gol in Serie A con la maglia del Lecce dopo quelli messi a segno contro Udinese e Napoli, decisivo per il pareggio. Prestazione di alto livello per l'attaccante classe 2002 di Vimercate: i blucerchiati perdono 2-0 contro un Lecce alla seconda vittoria consecutiva grazie alle reti di Colombo e Banda, su assist dell'attaccante di proprietà del Milan. E proprio i rossoneri osservano la situazione del giovane centravanti, che sta facendo molto bene con la maglia giallorossa.