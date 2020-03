Tgr Rai Piemonte - Juventus-Milan si giocherà a porte chiuse

Arriva finalmente la decisione sulla semifinale di Coppa Italia. Secondo quanto riferito da Tgr Rai Piemonte, la sfida tra Juventus-Milan si giocherà a porte chiuse per via dell'emergenza Coronavirus. Una scelta che va in controtendenza con quanto emerso negli ultimi giorni, dove si pensava che la gara si potesse giocare a porte aperte con limitazioni al pubblico proveniente dalle varie zone rosse e gialle. In giornata, tuttavia, era già emersa la possibilità che l'Allianz Stadium potesse essere blindato e così è stato. Mercoledì sera si giocherà quindi senza tifosi, come accaduto la settimana scorsa per la gara di Europa League dell'Inter.