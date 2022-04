Thauvin rivela: "Ecco perchè non sono andato al Milan un anno fa"

MilanNews.it

Un anno fa, Florian Thauvin era in scadenza di contratto con il Marsiglia e quindi in estate si sarebbe trasferito a parametro zero visto che aveva deciso di non rinnovare con i francese. Il Milan era formentemente interessato a lui, tanto che sembrava essere la destinazione più probabile, ma alla fine decisi andare a giocare al Tigres UANL in Messico. Ai microfoni di Canal +, Thauvin ha raccontato perchè è saltato tutto con i rossoneri: "Il mio futuro doveva essere al Milan, ma loro non conoscevano il budget per la prossima stagione, non sapevano se sarebbero stati in Champions League e avevano importanti giocatori da rinnovare. Per questo mi hanno chiesto tempo. Arrivato ad aprile, però, non volevo più aspettare".