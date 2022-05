MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione britannica di The Athletic, in questi minuti, sta assegnando i premi dei migliori giocatori dei maggiori campionati europei. La testata giornalistica d'Oltremanica, per la Serie A, ha scelto Pierre Kalulu come miglior giovane e Rafael Leao come giocatore dell'anno. Dicesi, premi a tinte rossonere.