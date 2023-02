The Best FIFA, i 3 candidati al premio di miglior portiere. Maignan out dalla top5

MilanNews.it

Si sono ridotti a tre i candidati al "The Best FIFA" come miglior portiere maschile. I finalisti sono il marocchino Yassine Bounou, il belga Thibaut Courtois e l'argentino Emiliano Martinez. La rosa dei candidati, che era inizialmente di 5 nominati, ha visto l'esclusione di Alisson ed Ederson. Il premio, insieme ad altri 9, verrà assegnato il 27 febbraio.