The Best FIFA Men's 11: tra i rossoneri scelti c'è Maignan

vedi letture

Quest'anno la FIFA apre le votazioni per il miglior undici dell'anno. The Best FIFA Top 11 maschile e femminile premia i giocatori e le giocatrici migliori al mondo nel rispettivo ruolo, e i tifosi possono ora scegliere le squadre stellari da una rosa incredibile di candidati - si legge sul sito ufficiale -. I giocatori e le giocatrici sono stati preselezionati per le loro prestazioni ottenute dal 21 agosto 2023 al 10 agosto 2024, e chi vota dovrà fare la propria scelta sempre in base a tale periodo.

Come si vota

Tutti i tifosi che si sono registrati gratuitamente su FIFA.com possono votare per i loro The Best FIFA Top 11. Dopo aver scelto il portiere, i votanti potranno scegliere una tra tre formazioni selezionando fino a quattro difensori, quattro centrocampisti e tre attaccanti per i restanti dieci posti della squadra.

I candidati maschi: 11 portieri tra cui votare

Yassine Bounou (Marocco), Siviglia/Al-Hilal

Gianluigi Donnarumma (Italia), PSG

Ederson (Brasile), Manchester City

Andriy Lunin (Ucraina), Real Madrid

Mike Maignan (Francia), Milan

Giorgi Mamardashvili (Georgia), Valencia

Emiliano Martinez (Argentina), Aston Villa

David Raya (Spagna), Arsenal

Unai Simon (Spagna), Athletic Club

Yann Sommer (Svizzera), Inter

Ronwen Williams (Sudafrica), Mamelodi Sundowns

22 difensori

Manuel Akanji (Svizzera), Manchester City

Alessandro Bastoni (Italia), Inter

Gleison Bremer (Brasile), Juventus

Liberato Cacace (Nuova Zelanda), Empoli

Daniel Carvajal (Spagna), Real Madrid

Dante (Brasile), Nizza

Alphonso Davies (Canada), Bayern Monaco

Ruben Dias (Portogallo), Manchester City

Federico Dimarco (Italia), Inter

Jeremie Frimpong (Olanda), Bayer Leverkusen

Alejandro Grimaldo (Spagna), Bayer Leverkusen

Achraf Hakimi (Marocco), PSG

Mats Hummels (Germania), B.Dortmund/Roma

Alistair Johnston (Canada), Celtic

Aymeric Laporte (Spagna), Manchester City/Al-Nassr

Gabriel Magalhães (Brasile), Arsenal

Nicolas Otamendi (Argentina), Benfica

Antonio Rudiger (Germania), Real Madrid

William Saliba (Francia), Arsenal

Jonathan Tah (Germania), Bayer Leverkusen

William Troost-Ekong (Nigeria), Paok/Al-Kholood