The Sun - Celtic, a rischio la gara con il Milan: previsto un mini-lockdown di due settimane

Continua la terribile emergenza Coronavirus e, in questo senso, anche il mondo del calcio ne è inevitabilmente coinvolto. In questo senso, secondo quanto riporta il quotidiano inglese 'The Sun', il Milan potrebbe vedere posticipato il proprio debutto in Europa League proprio a causa della pandemia che imperversa in tutto il mondo. I rossoneri, impegnati il 22 ottobre contro il Celtic in Scozia, potrebbero non partire alla volta di Glasgow a causa di un mini lockdown ordinato, in questi giorni, dal governo scozzese a causa di una forte risalita dei casi. Qualora la gara non si giocasse, la sfida potrebbe essere recuperata alla prima data disponibile secondo il calendario della UEFA.