The Sun - Kamara via da svincolato a giugno: dal prossimo club vuole 150k a settimana

Boubacar Kamara è uno dei nomi più caldi in vista del mercato estivo, quando, da svincolato, potrà accordarsi con il miglior offerente. Il centrocampista non ha intenzione di rinnovare con il Marsiglia e sarà così libero, tra qualche settimana, di firmare con il suo nuovo club. Oltre alla Roma e al Milan in Italia, Kamara piace e molto anche in Inghilterra, con Newcastle e West Ham parecchio interessate e, stando The Sun, Kamara avrebbe ben chiara la richiesta dello stipendio: 150k a settimana.