The Sun - Robinson ad un passo dal Fulham: affare da 2 milioni di euro

Dopo l'intensa trattativa dell'ultima sessione invernale di calciomercato, il nome di Antonee Robinson era tornato di moda per la fascia sinistra rossonera nelle ultime settimane. Secondo quanto riporta il The Sun, tuttavia, il terzino ex Wigan è vicinissimo a firmare con il Fulham che ha battuto la concorrenza di diversi club. L'affare si chiuderà sulla base di una cessione definitiva per 2 milioni di euro.