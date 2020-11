The Sun - Szoboszlai, è sfida a tre: Arsenal in vantaggio e seguito da Milan e Lipsia

Tra i giocatori accostati al Milan in passato e per il futuro figura, senza dubbio, il giovane talento Dominik Szoboszlai. Il trequartista ungherese, tra i prospetti più importanti del calcio europeo, è seguito da diversi top team europei. Secondo quanto riporta il 'The Sun', l'Arsenal ha compiuto una forte accellerata in avanti per il giocatore come confermato anche dallo stesso agente del giocatore ai media ungheresi. Il procuratore, tuttavia, ha anche affermato che il giocatore è stato vicino due volte a firmare con il Milan e che i rossoneri, insieme al Lipsia, sono tra le squadre tuttora interessate.