The Times - Milan, trovato l'accordo per il rinnovo quinquennale di Tomori

Done deal! Il Milan e l'entourage di Fikayo Tomori hanno trovato l'accordo per il rinnovo quinquennale del difensore inglese. A riportare questa notizia è il The Times, che sottolinea come le parti abbiano raggiunto l'intesa in serata. Il centrale ex-Chelsea, dunque, si legherà al club di via Aldo Rossi fino al 2027. I colleghi d'Oltremanica, inoltre, sottolineano che il tecnico del Milan, Stefano Pioli, desiderava disperatamente il rinnovo di Tomori, con un contratto a lungo termine, perché temeva l'interesse dei club di Premier League.