Theo a Sky: "Tutti davano l'Inter favorita, ma ora chi è campione? Siamo noi. Voglio vedere cosa dicono..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato a Sky Sport, Theo Hernandez ha parlato dello scudetto vinto: "Ci siamo creduto da sempre, poi c'è gente che parlava, che l'Inter era la favorita... ora voglio vedere cosa dicono. Sono molto felice, dobbiamo continuare così".

Sui tifosi: "La immagine migliore sono i tifosi. Hanno creduto in noi dal primo momento, ora abbiamo visto la gente che c'era, era incredibile Li ringraziamo".

Sullo scudetto: "Noi ci abbiamo creduto sempre. L'importante è aver vinto il campionato oggi, ora abbiamo un mese di riposo. Poi torniamo a dare tutto".

Su Maldini: "Paolo Maldini, lui mi ha preso e mi ha detto che sono un giocatore molto forte".

Sulla coppia con Leao: "E' normale che due giocatori si sentono bene in campo. Rafa è milgiorato, come me, e ora siamo una coppia incredibile":

Chi è più veloce tra lui e Leao: "Non so, dobbiamo vederlo. Non abbiamo mai fatto una sfida".

Sul momento decisivo: "Il momento decisivo... non te lo so dire. Abbiamo lavorato dal primo giorno, ci abbiamo creduto e anche i tifosi stavano con noi. Grazie a loro abbiamo dato tutto. C'era gente che diceva che l'Inter era la favorita, ora voglio dire cosa dicono".

Tutti parlavano dell'Inter: "Abbiamo vinto per quello. Ora chi è il campione? Siamo noi".