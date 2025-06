Theo ai saluti: le cifre di una possibile plusvalenza per il Milan

L'avventura di Theo Hernandez al Milan sembrerebbe giunta ai titoli di coda. Dopo che il club rossonero ha offerto al terzino francese un rinnovo di contratto a cifra inferiori rispetto a quelle che percepisce attualmente, l'ex Real Madrid ha dichiarato la volontà di provare una nuova esperienza in carriera dopo 6 anni in Italia.

I colleghi di Calcio&Finanza hanno ipotizzato le cifre di una possibile plusvalenza del Milan nel momento in cui Theo Hernandez dovesse essere ceduto all'Al-Hilal o a qualsiasi altra squadra che in questo calciomercato si farà avanti per lui.

Considerando il valore a bilancio 2024/25 del calciatore (2,85 milioni di euro), qualora dovesse essere ceduto a 30 milioni di euro la plusvalenza sarebbe di oltre 27 milioni, mentre con un incasso di 40 milioni (cifra che il Como avrebbe offerto lo scorso gennaio e che il Milan avrebbe accettato) la plusvalenza sarebbe invece di oltre 37.