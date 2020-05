Da terzino a esterno d’attacco? Theo Hernandez potrebbe seguire il percorso di Gareth Bale, suo compagno di squadra ai tempi del Real Madrid. Ma il francese, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, frena: "Sono ancora molto giovane e ho margini di crescita... Vedremo cosa ci riserva il futuro. Qui ho tutto ciò che mi serve per far bene, dipende da me e dal mio lavoro".