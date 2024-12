Theo capitano per la 12ª volta in stagione. Il suo vice questa sera sarà Maignan

Theo Hernandez è il capitano scelto da Paulo Fonseca per la sfida contro la Roma. Per la dodicesima volta in stagione il terzino sinistro avrà l'onore di indossare la fascia. Il suo vice sarà Maignan, che ha indossato la fascia nella precedente sfida contro il Verona.

Questi nel dettaglio tutti i capitani della stagione:

Serie A, 1ª giornata, Milan - Torino 2-2 (Calabria)

Serie A, 2ª giornata, Parma - Milan 2-1 (Calabria)

Serie A, 3ª giornata, Lazio - Milan 2-2 (Tomori)

Serie A, 4ª giornata, Milan - Venezia 4-0 (Theo Hernandez)

Champions League, 1ª giornata, Milan - Liverpool 1-3 (Calabria)

Serie A, 5ª giornata, Inter - Milan 1-2 (Theo Hernandez)

Serie A, 6ª giornata, Milan - Lecce 3-0 (Leao)

Champions League, 2ª giornata, Bayer Leverkusen - Milan 1-0 (Theo Hernandez)

Serie A, 7ª giornata, Fiorentina - Milan 2-1 (Theo Hernandez)

Serie A, 8ª giornata, Milan - Udinese 1-0 (Maignan)

Champions League, 3ª giornata, Milan - Club Brugge 3-1 (Theo Hernandez)

Serie A, 10ª giornata, Milan - Napoli 0-2 (Maignan)

Serie A, 11ª giornata, Monza - Milan 0-1 (Theo Hernandez)

Champions League 4ª giornata, Real Madrid - Milan 1-3 (Theo Hernandez)

Serie A, 12ª giornata, Cagliari - Milan 2-2 (Theo Hernandez)

Serie A, 13ª giornata, Milan - Juventus 0-0 (Theo Hernandez)

Champions League, 5ª giornata, Slovan Bratislava - Milan 2-3 (Calabria)

Serie A, 14ª giornata, Milan - Empoli 3-0 (Theo Hernandez)

Serie A, 15ª giornata, Atalanta - Milan 3-2 (Theo Hernandez)

Champions League, 6ª giornata, Milan - Stella Rossa 2-1 (Calabria)

Serie A, 16ª giornata, Milan - Genoa 0-0 (Leao)

Serie A, 17ª giornata, Hellas Verona - Milan 0-1 (Maignan)

Serie A, 18ª giornata, Milan - Roma (Theo Hernandez)

12 volte: Theo Hernandez

5 volte: Calabria

3 volte: Maignan

2 volte: Leao

1 volta: Tomori

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Roma, ultima partita dei rossoneri del 2024. La grande novità è il ritorno di Theo Hernandez, dopo due panchine consecutive. Il francese sarà anche capitano questa sera. Conferma da titolare per lo spagnolo Jimenez, spostato alto a sinistra in luogo di Leao, indisponibile. Ancora Terracciano in mediana assieme a Fofana, con Reijnders avanzato sulla trequarti. Gabbia-Thiaw è ancora una volta la coppia di centrali di difesa. Morata si riprende la maglia da titolare, che mancava dalla sfida contro lo Stella Rossa.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata. A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Bennacer, Zeroli, Tomori, Liberali, Pavlovic, Bartesaghi, Camarda, Abraham. All. Paulo Fonseca.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk. A disp. De Marzi, Marin, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Soulé, Celik, Hermoso, Dahl, Le Fee, Baldanzi, Zalewski, Sangare, El Shaarawy. All. Claudio Ranieri.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

ASSISTENTI: Costanzo e Vecchi.

IV UFFICIALE: Marcenaro.

VAR: Meraviglia.

AVAR: Di Paolo.