Theo da record negli ultimi cinque anni di Serie A: la statistica

Con la rete siglata ieri sera a San Siro contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, Théo Hernández è salito a quota due gol in stagione: le reti del terzino del Milan sono arrivate entrambi in questo campionato. La prima marcatura del francese è stata siglata contro il Torino, nel successo per 4-1 contro la squadra di Juric.

Il laterale classe '97, dunque, con il gol vittoria realizzato contro la Viola, tocca i due gol stagione: Theo Hernandez è l'unico difensore ad avere segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A, il secondo nei Big-5 campionati europei nel periodo, dopo Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain. A riportarlo è la redazione di Opta.