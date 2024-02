Theo di nuovo al top? Ambrosini: "Il buon Dio gli ha dato qualcosa di diverso rispetto agli altri. L'aspetto mentale conta"

Dopo un avvio di stagione non proprio positivo Theo Hernandez è tornato a dominare in campo, a prescindere dal ruolo. Anche ieri sera è stato decisivo con il suo gol che è valso tre punti. Ma la prestazione del francese non si può ridurre solo al gol, visto che ha dato una grande mano in tutte le fasi. Nel post partita di DAZN la domanda che si sono posti in studio è la seguente: il periodo in cui ha giocato da difensore centrale è servito per dargli nuove responsabilità e/o energie mentali?

Massimo Ambrosini dice la sua: “Il buon Dio gli ha dato qualcosa di diverso rispetto agli altri, atleticamente e tecnicamente, rispetto alla stragrande maggioranza dei calciatori. L’aspetto mentale conta eccome. L’avevo visto meno presente da quel punto di vista, ha fatto un periodo in cui era meno lui. Se gli sia servito quello, se nella sua testa ha trovato uno stimolo per far partire il motore… È indubbio che un calciatore debba trovare stimoli. Ha fatto un periodo in cui non era questo tipo di calciatore dal punto di vista della presenza, adesso c’è”.