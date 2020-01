Theo e il primo assist: l'editoriale del Milan sul passaggio del francese per Ibra

Con un'editoriale sulla propria app ufficiale il Milan ha analizzato il primo assist di Theo Hernandez. Questo il contenuto del testo:

Theo Hernández ha aperto a Cagliari un nuovo capitolo della sua avventura rossonera. Fino alla partita di sabato pomeriggio, le sue incursioni nell'area di rigore avversaria erano finalizzate soprattutto alla sua conclusione a rete. Non a caso l'esterno ha segnato 4 gol, tutti in trasferta: a Genova, a Roma, a Parma e a Bologna. Ma a Cagliari è arrivato il primo assist, il suo primo passaggio decisivo premiato dal gol.

Sarà la presenza catalizzatrice di Zlatan Ibrahimović, sarà per il tipo di marcatura e di attenzione che gli hanno riservato Faragò e compagni alla Sardegna Arena, ma la sua discesa sulla fascia è stata più verso la linea di fondo campo che verso l'area di rigore. Risultato: assist e gol di Ibra.

Questo aspetto è destinato a rendere ancora più imprevedibile ogni tipo di incursione di Theo. Se fino a Cagliari, gli avversari aspettavano soprattutto il suo scatto finale verso l'area di rigore, oggi l'ex Real ha due alternative a disposizione: non solo l'ingresso in area, ma anche l'ulteriore deviazione verso sinistra per tentare l'assist in mezzo.

In questo senso Theo si è trovato bene a Cagliari, anche in relazione al nuovo sistema di gioco. Con il nuovo assetto, sulla sua fascia, Theo non ha più due esterni con cui alternarsi e dialogare in avvio d'azione, ma uno. Eppure già nel primo tempo si era presentato solo davanti al portiere, dopo una intensa, veloce e fluida giocata con l'esterno di centrocampo collocato davanti a lui, ovvero Hakan Çalhanoğlu.