Theo e Leao partono dalla panchina e incidono, Giroud rischiava di non esserci: Pellegatti dice la sua

MilanNews.it

Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com su Theo che Leao sono partiti dalla panchina in nazionale: "Aggiungo una cosa: Giroud non è stato convocato per diverse sessioni prima di questo Mondiale; stando a due mesi fa, tra 10 giorni il francese si sarebbe presentato tra 10 giorni a Milanello... Questo è un bene, perché significa che questi calciatori giocano in una squadra competitiva, guardata in Europa e che, rispetto a qualche anno, è un gran bel biglietto visita: chi viene al Milan sa di venire in una squadra in cui si possono avere mille opportunità".