Theo e Leao titolari, Padovan: "Pioli fa bene a tenerli sulla corda. Il messaggio è: riaccendete i motori"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Sassuolo-Milan, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha detto la sua sull'undici iniziale scelto da Stefano Pioli per il pomeriggio di Reggio Emilia e ha commentato la situazione dei rossoneri in vista della partita di ritorno di Europa League contro la Roma:

Quattro giocatori titolari nella sfida di Europa League sono stati confermati anche col Sassuolo dal 1'

"Due hanno bisogno di giocare, non credo siano stanchi, anche perché giovedì sono stati tra i peggiori: Leao incommentabile.Théo male male, rispetto alle sue prestazioni quasi irriconoscibile. Fa bene Pioli a tenerli sulla corda, questo non vuol dire metterli in discussione ma vuol dire "riaccendete il motore". La fascia sinistra che doveva costituire un problema per la Roma è stato assolutamente inestistente anche per De Rossi che ha inibito sia le fonti centrali che esterne".

Questo Milan può ribaltare il risultato al ritorno?

"Può ribaltarlo ma attenzione alla Roma, che non giocherà per il pareggio. E se che sarà sciolta e libera andra a segnare ancora, inoltre la difesa giallorossa pur non impenetrabile è ottima. Ha trovato in Mancini non solo un eversore degli attaccanti tra i più convincentei ma nelle ultime 2 partite ha risolto due situazioni intricate: il derby che lo è di suo e questo quarto d'andata che in casa del Milan che aveva i rossoneri come favoriti. Invece le cose sono andate diversamente e la Roma ha giocato un'ottima partita, al di la della vittoria".